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تورونتو يضم بابلو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ مدريد

أعلن نادي تورونتو إف سي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم ضمه اللاعب الأرجنتيني بابلو بياتي من إسبانيول الإسباني.

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وكان من المفترض أن يستمر عقد بياتي مع إسبانيول حتى 30 يونيو المقبل، لكن جرى الاتفاق على فسخ العقد وقد وقع اللاعب لتورونتو إف سي.

وانضم بياتي إلى إسبانيول في صيف 2016 وخاض 95 مباراة رسمية مع الفريق سجل خلالها 14 هدفا.

ويستهل تورونتو مشواره في الموسم الجديد للدوري الأمريكي بمواجهة سان هوزيه إيرثكويكس في 29 فبراير الحالي.