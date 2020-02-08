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الرجاء ومولودية قمة تحت سقف العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تستأنف مرحلة الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، بمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري بملعب المركب الرياضي محمد الخامس. Advertisements وانتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء خارج أرضه بنتيجة 2 - 1، ما يعزز من فرصه في بلوغ الدور النصف النهائي. ويتسلح الفريق المغربي بعاملي الأرض والجمهور من أجل تكرار الفوز وبلوغ المرحلة قبل النهائية، بينما يدخل الضيوف المباراة برغبة الانتصار بفارق هدفين من أجل تخطي عقبة الرجاء. وتقام المباراة تحت أنظار الإسماعيلي المصري الذي ينتظر الفائز لملاقاته في نصف النهائي.



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