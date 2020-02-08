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اختتام تنفيذي دولي الطائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض اختتم المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة أعماله أمس في لوزان السويسرية برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة آري قراسا. وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي صالح بن ناصر أن المكتب التنفيذي أقر جملة من القرارات ومن أبرزها، اعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الدولي للأعوام 2021 - 2022 - 2023م، واعتماد برنامج الاتحادات القارية للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م وبرامج التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بفرنسا 2024م، وترتيبات المنتخبات التي تأهلت لأولمبياد طوكيو.



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