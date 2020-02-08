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بغداد: ملتزمون بالاستثناء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ بغداد

أكدت العراق التزامها بالاستثناء الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة باستيراد الغاز من إيران لتغذية عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

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وقال أحمد العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية لصحيفة «الصباح» الصادرة أمس إن «العراق ملتزم بالمدة المحددة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثناء من العقوبات على إيران وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر وزارة الكهرباء الجانب الأمريكي لغرض تمديد فترة الإعفاء لكي لا تتأثر المنظومة الوطنية وساعات تجهيز الكهرباء».

وأضاف أن «العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية إلى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق، وأوضحت وزارة الكهرباء الجوانب الفنية والخدمية في حال إيقاف استيراد الغاز والطاقة من إيران وهو ما سيشكل تأثيرا سلبيا في تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة، حيث إن العراق ينتج ما يقارب 4500 إلى 5000 ميجاواط اعتمادا على الغاز الإيراني، بالإضافة إلى استيراد طاقة كهربائية تقارب الـ 1100 إلى 1200 ميجاواط من الطاقة الإيرانية».

وذكر أن وزارة الكهرباء العراقية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أشعرت الجانب الأمريكي بمذكرة رسمية بضرورة استمرار تدفق الغاز والكهرباء من إيران، وأن التعامل المالي مع الجانب الإيراني لم يكن بالعملة الصعبة (الدولار)، وإنما بالعملة العراقية إذ تودع الأموال في المصارف الإيرانية التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي».