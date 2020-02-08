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إغلاق 19 محلا تجاريا مخالفا في محايل

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إغلاق 19 محلا تجاريا مخالفا في محايل
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - محايل

أغلقت بلدية محايل ممثلة في قسم صحة البيئة 19 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية سعيد آل مصمع أن الجولات التفتيشية والرقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

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وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 75 جولة عن مصادرة 22 كجم و22 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 19 محلا تجاريا، كما سجلت 34 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأفاد بأن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

.. و3 محلات تجارية في رجال ألمع


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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