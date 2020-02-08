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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 170 ألف عملية في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفذت المحاكم وكتابات العدل عبر مقارها والخدمات الالكترونية نحو 170 ألف عملية خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما كشفته وزارة العدل في بيان أمس.

وقالت الوزارة إن العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ 22 ألف عملية تنفيذ، مبينة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوزت الـ 48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة نفسها أكثر من 19 ألف حكم.

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وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ والتي بلغت نحو 22 ألف عملية، فمنها قرابة الـ 4000 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة، أشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الالكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

المحاكم العامة وكتابات العدل

59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل

48 ألف جلسة

19 ألف حكم

محاكم التنفيذ