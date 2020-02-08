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مطاعم تخالف متطلبات تقديم منتجات التبغ بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض، عددا من المطاعم والمقاهي مخالفة لمتطلبات تقديم منتجات التبغ وذلك ضمن الجولات الرقابية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المطاعم والمقاهي المخالفة.

من جهة ثانية، وفي تفاعل مع بلاغ مواطن، أزالت 4 فرق رقابية تابعة لأمانة منطقة الرياض وبدعم من الأجهزة الأمنية 10 مسالخ عشوائية أقامتها عمالة مجهولة الهوية شمال مركز الأنعام غرب المدينة وسط بيئة تدنت فيها مستويات النظافة، وتم تنظيف المواقع وتطهيرها حفاظا على سلامة السكان.