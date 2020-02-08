شكرا لقرائتكم خبر

98 % من المبتعثين في الخارج عادوا إلى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فيما بدأ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عام 2005م على ثلاث مراحل، كل مرحلة 5 سنوات، انتهت مرحلتان وما زالت المرحلة الثالثة مستمرة بنظام «وظيفتك بعثتك»، قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في لقاء تلفزيوني أخيرا، إن 98% من المبتعثين السعوديين عادوا لبلدهم، وهذا دليل قوي على ولائهم وإخلاصهم لبلدهم.

برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

بداية البرنامج: أطلقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2005

مراحل البرنامج: 3 مراحل

مدة كل مرحلة: 5 سنوات

انتهت المرحلتان الأولى والثانية

المرحلة الثالثة للابتعاث 1436

تغيرت آلية الابتعاث في المرحلة الثالثة لنظام وظيفتك وبعثتك الذي يربط مباشرة بين الوظيفة والبعثة في التخصصات التي يحتاج لها الوطن بسبب:

نمو عدد الجامعات محليا توفر تخصصات في مجالات كان سابقا يبتعث فيها طلبة تعثر بعض خريجي الابتعاث في إيجاد عمل يناسب طموحهم بعد التخرج والعودة للوطن

المرحلة الثالثة من الابتعاث

تؤسس لشراكة فاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف بين الوزارة والمؤسسات والهيئات في القطاع العام في المملكة، وتهدف إلى:

Advertisements

تحديد الفرص الوظيفية الفعلية بشكل مباشر في قطاعات التنمية المختلفة

تحديد المجالات الدراسية والتخصصات النوعية وفقا لأوليات التنمية في المملكة

إعداد الكفاءات المتخصصة بصورة متميزة قادرة على شغل الفرص المتاحة بشكل فاعل ومنتج

التوزيع السليم للموارد البشرية، بما يضمن عدم التكدس في تخصصات غير مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتوجيهها نحو التخصصات النادرة والمطلوبة

مواكبة التغيرات السريعة في متطلبات التنمية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة

تلبية الاحتياجات الفعلية للمناطق الجغرافية من القوى البشرية المؤهلة التي تحقق التنمية المتوازنة

تعزيز قيم الجودة والتميز في مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

الربط بين قدرات المرشحين للبرنامج وبين المجالات الوظيفية المناسبة لهم

توسيع قاعدة القبول والتخصصات والمراحل الدراسية في برنامج خادم الحرمين الشريفين على نحو يضمن استثماره بأقصى قدر ممكن

إحصاءات عام 2018

الطلبة المقيدون الدارسون في الخارج (المبتعثون والدارسون على حسابهم الخاص) حسب مجال الدراسة

إجمالي: 122‪,531

- ذكور 85,0‪48

-إناث: 37,4‪83

مبتعثون: 99,2‪45

دارسون على حسابهم الخاص: 23,286

التخصصات التي يدرس بها المبتعثون المقيدون عام 2018

البرامج والمؤهلات غير المتخصصة 127‪8

التعليم 677‪5

الفنون والعلوم الإنسانية 590‪9

العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام 217‪8

الأعمال والإدارة والقانون 19,0‪30

العلوم الطبيعية، الرياضيات، الإحصاء 561‪7

تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 736‪9

الهندسة، التصنيع والبناء 30,9‪71

الزراعة، الحراجة، مصائد الأسماك، البيطرة 99

الصحة والرفاه 18,632

الخدمات 124‪3

غير محدد 144

الطلبة المقيدون الدارسون في الخارج بحسب المرحلة الدراسية

دبلوم 102‪6

بكالريوس 49,9‪75

دبلوم عال 121‪ماجستير 24,1‪04

دكتوراه 12,9‪39

زمالة 367‪2

أخرى 740‪8

الطلبة الخريجون الدارسون في الخارج المبتعثون عام 2018

إجمالي: 15,2‪86

ذكور: 10,7‪99

إناث: 448‪7

الخريجون عام 2018 بحسب المرحلة الدراسية

دبلوم 87

بكالريوس 792‪9

دبلوم عال: 12

ماجستير: 503‪4

دكتوراه: 137‪7

زمالة 187‪أخرى 660‪

الطلبة السعوديون المبتعثون في الخارج عام 2018 حسب بلد الابتعاث