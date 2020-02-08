98 % من المبتعثين في الخارج عادوا إلى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
فيما بدأ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عام 2005م على ثلاث مراحل، كل مرحلة 5 سنوات، انتهت مرحلتان وما زالت المرحلة الثالثة مستمرة بنظام «وظيفتك بعثتك»، قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في لقاء تلفزيوني أخيرا، إن 98% من المبتعثين السعوديين عادوا لبلدهم، وهذا دليل قوي على ولائهم وإخلاصهم لبلدهم.
برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي
- بداية البرنامج: أطلقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2005
- مراحل البرنامج: 3 مراحل
- مدة كل مرحلة: 5 سنوات
- انتهت المرحلتان الأولى والثانية
المرحلة الثالثة للابتعاث 1436
تغيرت آلية الابتعاث في المرحلة الثالثة لنظام وظيفتك وبعثتك الذي يربط مباشرة بين الوظيفة والبعثة في التخصصات التي يحتاج لها الوطن بسبب:
- نمو عدد الجامعات محليا
- توفر تخصصات في مجالات كان سابقا يبتعث فيها طلبة
- تعثر بعض خريجي الابتعاث في إيجاد عمل يناسب طموحهم بعد التخرج والعودة للوطن
المرحلة الثالثة من الابتعاث
تؤسس لشراكة فاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف بين الوزارة والمؤسسات والهيئات في القطاع العام في المملكة، وتهدف إلى:
- تحديد الفرص الوظيفية الفعلية بشكل مباشر في قطاعات التنمية المختلفة
- تحديد المجالات الدراسية والتخصصات النوعية وفقا لأوليات التنمية في المملكة
- إعداد الكفاءات المتخصصة بصورة متميزة قادرة على شغل الفرص المتاحة بشكل فاعل ومنتج
- التوزيع السليم للموارد البشرية، بما يضمن عدم التكدس في تخصصات غير مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتوجيهها نحو التخصصات النادرة والمطلوبة
- مواكبة التغيرات السريعة في متطلبات التنمية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة
- تلبية الاحتياجات الفعلية للمناطق الجغرافية من القوى البشرية المؤهلة التي تحقق التنمية المتوازنة
- تعزيز قيم الجودة والتميز في مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي
- الربط بين قدرات المرشحين للبرنامج وبين المجالات الوظيفية المناسبة لهم
- توسيع قاعدة القبول والتخصصات والمراحل الدراسية في برنامج خادم الحرمين الشريفين على نحو يضمن استثماره بأقصى قدر ممكن
إحصاءات عام 2018
الطلبة المقيدون الدارسون في الخارج (المبتعثون والدارسون على حسابهم الخاص) حسب مجال الدراسة
- إجمالي: 122,531
- - ذكور 85,048
- -إناث: 37,483
- مبتعثون: 99,245
- دارسون على حسابهم الخاص: 23,286
التخصصات التي يدرس بها المبتعثون المقيدون عام 2018
- البرامج والمؤهلات غير المتخصصة 1278
- التعليم 6775
- الفنون والعلوم الإنسانية 5909
- العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام 2178
- الأعمال والإدارة والقانون 19,030
- العلوم الطبيعية، الرياضيات، الإحصاء 5617
- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 7369
- الهندسة، التصنيع والبناء 30,971
- الزراعة، الحراجة، مصائد الأسماك، البيطرة 99
- الصحة والرفاه 18,632
- الخدمات 1243
- غير محدد 144
الطلبة المقيدون الدارسون في الخارج بحسب المرحلة الدراسية
- دبلوم 1026
- بكالريوس 49,975
- دبلوم عال 121ماجستير 24,104
- دكتوراه 12,939
- زمالة 3672
- أخرى 7408
الطلبة الخريجون الدارسون في الخارج المبتعثون عام 2018
- إجمالي: 15,286
- ذكور: 10,799
- إناث: 4487
الخريجون عام 2018 بحسب المرحلة الدراسية
- دبلوم 87
- بكالريوس 7929
- دبلوم عال: 12
- ماجستير: 5034
- دكتوراه: 1377
- زمالة 187أخرى 660
الطلبة السعوديون المبتعثون في الخارج عام 2018 حسب بلد الابتعاث
- أمريكا: 39,168
- بريطانيا: 14,432
- أستراليا: 6716
- كندا: 2914
- الإمارات: 1756
- ألمانيا: 1705
- الأردن: 1701
- الكويت: 1689مصر: 1335
- أيرلندا: 1013
- البحرين: 766
- فرنسا: 748ماليزيا: 713نيوزلندا: 572هولندا: 389الصين: 316
- اليابان: 291كوريا الجنوبية: 267
- تركيا: 283النمسا: 259إسبانيا: 149
- إيطاليا: 115باكستان: 44
- سلطنة عمان: 35
- سنغافورة: 31
- المغرب: 31
- السودان: 23
- الهند: 23
- الجزائر: 19
- تونس: 14
- لبنان: 16
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.