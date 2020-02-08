شاهد: صورة نادرة لأكبر أبناء الملك عبدالعزيز

نشرت مؤسسة الملك سعود صورة تاريخية لشقيق الملك سعود، الأمير تركي الأول، أكبر أبناء الملك عبدالعزيز. ويعد الأمير تركي من مواليد عام 1313هـ، وكانت والدته هى وضحه بنت محمد آل عريعر من بني خالد-رحمها الله.

وشغل تركي منصب أمير القصيم، وتوفي في سنة الرحمة بمرض الحمى الإسبانية عام 1337هـ .

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