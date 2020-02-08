صرح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية، نظرا لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية هذا الأسبوع، وبناء على رأي اللجنة المختصة وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجه مدير عام تعليم الحدود الشمالية الأستاذ عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء (15 - 17 جمادى الأولى)، لتكون بداية الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا في جميع مدارس المنطقة. وأكد المتحدث على أولياء الأمور بمتابعة تطورات الحالة ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-تأجيل الحصة الأولى إلى التاسعة صباحا في الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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