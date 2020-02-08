السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن تأخير الدوام الرسمي للساعة التاسعة صباحاً لمدة أسبوع



عرعر 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأخير الدوام الرسمي للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بمدينة عرعر وفروعها بالمحافظات للساعة التاسعة صباحاً طوال الأسبوع القادم، نظراً لموجة البرد الشديد التي تشهدها المنطقة.

ويأتي ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي الجامعة.

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19:04ت م

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