السعودية اليوم / تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب الأجواء الباردة



تبوك 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً , بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم, وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس , ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى, مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

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18:21ت م

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