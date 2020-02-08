السعودية اليوم / جامعة تبوك تعلن موعد التقديم في برامج الدراسات العليا



تبوك 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم, عن موعد فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي1442هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 26 من الشهر الحالي الهجري.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور احمد المسعودي أن برامج الماجستير الاعتيادي تشمل تخصصات الإدارة والتخطيط التربوي, والمناهج وطرق التدريس، وأصول التربية , واللغة العربية وآدابها , والحديث وعلومه , والتفسير وعلوم القرآن , والقياس والتقويم , وعلم النفس العيادي العملي, والتربية الخاصة (مسار التوحد والإعاقة السمعية والعقلية وصعوبات التعلم), بالإضافة إلى العلوم في الرياضيات، في حين تشمل برامج الماجستير المدفوع : ماجستير أمن المعلومات وماجستير الإدارة الأعمال التنفيذي.

ودعت العمادة الراغبين بالتقديم على هذه البرامج التسجيل من خلال موقع الجامعة على الرابط : https://myut.ut.edu.sa.

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17:45ت م

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