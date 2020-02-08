السعودية اليوم / مقتل إرهابيين في هجوم مسلح في محافظة صلاح الدين



بغداد 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

لقي إرهابيان مصرعهما, اليوم في هجوم مسلح على موقع أمني في منطقة مطيبجية بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن الإرهابيين أطلقا النار على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول, لواء مغاوير صلاح الدين في منطقة مطيبيجة, وقد تصدى لهما عناصرالسرية, مما أدى إلى مقتلهما، ومقتل أحد عناصر الأمن، وإصابة آخر بجروح .

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17:13ت م

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