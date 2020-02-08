السعودية اليوم / وزير الصحة السوداني يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية



الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته رقم (146) المنعقد حاليًا بجنيف، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة السودان حول قضايا الصحة خلال الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها ومجالات الدعم الفني المطلوبة.

//انتهى//

16:58ت م

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