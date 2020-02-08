شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوام في مدارس تبوك بسبب الأجواء الباردة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس , ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى, مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.
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