الصحة: لا إصابات بـ كورونا في المملكة

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وشددت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم السبت، على أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ؛ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأكدت وزارة الصحة على أهمية ما يلي:

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

طهي اللحوم والبيض جيدًا.

تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

وفي حالة السفر ينصح بما يلي:

غسل اليدين باستمرار.

تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال.

تجنب ملامسة العين والأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزرعة.

طهي الأكل بشكل جيد.

وعند الشعور بالتعب يجب التوجه لأقرب منشأة صحية والتأكد من الحالة الصحية.

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