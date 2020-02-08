المراعي ترعى رالي حائل الدولي للعام الـ15 على التوالي

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - حائل

انطلقت- أمس- منافسات رالي حائل الدولي في دورتها الخامسة عشرة على التوالي بين 130 مشاركًا في سباقات السيارات والدراجات النارية، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لرالي حائل الدولي، وبرعاية المراعي.

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جاءت مشاركة المراعي في رعاية هذا الحدث الرياضي الكبير بجانب مشاركة عددٍ من الجهات الرسمية المحلية كالهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والجهات الحكومية الداعمة بمنطقة حائل؛ لما تحظى به هذه البطولة من اهتمام لدى مختلف الفئات.

وقال عبدالله ناصر العتيبي مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “إنّ رعايتنا السنوية لرالي حائل منذ انطلاقته في عام 2007 تؤكد سعي الشركة في دعم النشاطات الشبابية الرياضية المتنوعة في كافة مناطق المملكة؛ إيمانًا من المراعي بأهمية الرياضة وأثرها الإيجابي”.

وترعى المراعي العديد من النشاطات الرياضية مثل بطولة الفروسية وبطولة المراعي للجولف في منتجع نوفا، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للإسكواش والتايكوندو وكرة الريش.

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