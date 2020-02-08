اخبار السعوديه

المراعي ترعى رالي حائل الدولي للعام الـ15 على التوالي

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم المراعي ترعى رالي حائل الدولي للعام الـ15 على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08

بجانب مشاركة عددٍ من الجهات الرسمية

متابعات الخليج 365 - حائل

انطلقت- أمس- منافسات رالي حائل الدولي في دورتها الخامسة عشرة على التوالي بين 130 مشاركًا في سباقات السيارات والدراجات النارية، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لرالي حائل الدولي، وبرعاية المراعي.

Advertisements

جاءت مشاركة المراعي في رعاية هذا الحدث الرياضي الكبير بجانب مشاركة عددٍ من الجهات الرسمية المحلية كالهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والجهات الحكومية الداعمة بمنطقة حائل؛ لما تحظى به هذه البطولة من اهتمام لدى مختلف الفئات.

وقال عبدالله ناصر العتيبي مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “إنّ رعايتنا السنوية لرالي حائل منذ انطلاقته في عام 2007 تؤكد سعي الشركة في دعم النشاطات الشبابية المتنوعة في كافة مناطق المملكة؛ إيمانًا من المراعي بأهمية وأثرها الإيجابي”.

وترعى المراعي العديد من النشاطات الرياضية مثل بطولة الفروسية وبطولة المراعي للجولف في منتجع نوفا، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للإسكواش والتايكوندو وكرة الريش.

تابعنا على c7a20ed816.jpg تواصل معنا على5b6f33fd01.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المراعي ترعى رالي حائل الدولي للعام الـ15 على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا