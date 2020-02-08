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تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك بسبب الطقس

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شكرا لقرائتكم تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك بسبب الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08

بداية من الغد وحتى يوم الخميس المقبل

متابعات الخليج 365 - تبوك

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، بتأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، بداية من الغد وحتى يوم الخميس المقبل؛ وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة؛ نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.

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وأكد العمري أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

كما أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاثة أيام، بداية من الغد وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

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