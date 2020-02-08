شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في السنغال تفند ادعاءات حول صحة سجينة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

فندت سفارة المملكة لدى جمهورية السنغال تصريحات رئيس منظمة هورايزن بلا حدود في السنغال.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر أن تصريحات رئيس منظمة هورايزن تضمن معلومات لا تطابق الواقع وان الادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة السنغالية منبيان ديوب الموقوفة في سجن النساء بالدمام والمدانة بقتل ربة عملها.

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وأضافت السفارة في البيان أنه صدر بحقها قرار المحكمة الجزائية المؤيد من محكمة الاستئناف وعليه تود السفارة توضيح الحقائق التالية: السجينة السيدة / منبيان ديوب بأتم الصحة والعافية طيلة فترة سجنها ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها أسوة ببقية السجينات وقد أكد ذلك (بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية السنغالية بتاريخ 17/1/2020م).

وذكرت السفارة ان السفير السنغالي لدى المملكة قام برفقة أعضاء من السفارة بزيارة سجن النساء الذي تتواجد فيه ديوب وأن المباني الحكومية مجهزة حديثاً ومهيأه من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية ويوجد به مركزاً به مركزاً طبياً, وأن السلطات السنغالية تتواصل باستمرار مع السلطات بالمملكة بشأن هذا الموضوع.

كما شددت السفارة أن السجون في المملكة تحظى بالاهتمام والمتابعة الدورية والمستمرة من الجهات المختصة إضافة الى زيارات منتظمة من الجهات الدولية ذات الاهتمام. وسفارة المملكة العربية السعودية إذ توضح تلك الحقائق فإنها تهيب فيمن ينشر هذه المعلومات الغير مطابقة للواقع أن يتحرى الدقة والحقيقة فيما ينشره، خصوصاً أن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا تتيح الفرصة لحدوث أي تجاوزات والمواطنين السنغاليين المقيمين بالمملكة يحظون بكل تقدير واحترام من جانب إخوانهم مواطني المملكة العربية السعودية. وبالله التوفيق.