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أمريكا تنتظر موافقة الصين لإرسال خبراء ضمن فريق لمنظمة الصحة

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قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين لرويترز اليوم السبت إن خبراء أمريكيين في الأمراض المعدية، بينهم مسؤولون حكوميون، ينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا بعد إدراجهم على قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث أن بكين وافقت على السماح للمنظمة بتشكيل فريق من الخبراء للسفر إلى الصين لجمع معلومات عن الفيروس وإيجاد حلول للتفشي.

وتابع في بيان عبر البريد الإلكتروني "تقدر الولايات المتحدة جهود الصين وتعاونها المستمر مع مسؤولي الصحة العامة في أنحاء العالم".

وأضاف "يتمتع هؤلاء الخبراء الأمريكيون بخبرة واسعة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية على مجموعة من حالات تفشي الأمراض المعدية والأوبئة بما في ذلك الإيبولا وإنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد(سارس)".

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