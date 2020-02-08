الخارجية الإثيوبية: نشكر دولة الإمارات على دعمنا في التحول الاقتصادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، وريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير نبيات جيتاتشو لـ"العين الإخبارية": إن جيدو أندارجاشيو التقى الهاشمي على هامش فعاليات القمة الأفريقية في أديس أبابا. وأضاف أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها والدفع بها إلى أفضل المستويات. من جهتها نوهت الهاشمي باهتمام خاص بمشاركة إثيوبيا في معرض دبي، لعرض ثقافاتها وإرثها الحضاري والتاريخي في المعرض.

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