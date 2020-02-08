فكرة مجنونة ليوفنتوس لجمع شمل ميسي ورونالدو

يترقب نادي يوفنتوس الإيطالي مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا بينه وبين الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير التقني للنادي الكتالوني.

وقرر ميسي الرد بقوة على تصريحات أبيدال، التي اتهم فيها بعض اللاعبين بعدم بذلهم قصارى جهودهم خلال حقبة مدرب الفريق السابق إرنستو فالفيردي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يراقب بقوة آخر تطورات أزمة "البرغوث" مع البارسا، لاستغلال أي فرصة لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، مستغلا توتر علاقته مع النادي الكتالوني.

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ويستهدف نادي "السيدة العجوز" جلب ميسي إلى ملعب "أليانز"، ليشكل قوة هجومية خارقة، لا سيما مع تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق، مما سيجعل "البيانكونيري" محط أنظار العالم أجمع، لجمعه بين الأسطورتين لأول مرة بقميص واحد.

ويعد ميسي ورونالدو من أنجح اللاعبين على مدار تاريخ الكرة، إذ سجلا فيما بينهما 1414 هدفا، كما حصلا على لقب دوري الأبطال 9 مرات، والكرة الذهبية 11 مرة.

وكانت تقارير صحفية كشفت مؤخرا عن مطامع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، في استغلال أزمة ميسي داخل برشلونة، لإقناعه بالقدوم إلى ملعب "الاتحاد".

ولم يسبق لميسي اللعب لأي فريق آخر سوى برشلونة، وذلك على مدار مسيرته الاحترافية التي بدأت بقميص الفريق الكتالوني عام 2004، بينما لعب رونالدو لعدة فرق أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني قبل الانتقال ليوفنتوس.