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شكرا لقرائتكم التحالف العربي يجلي 24 مريضاً يمنياً من صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يعانون من أوضاع صحية حرجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية، اليوم السبت من مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنياً يعانون من أوضاع صحية حرجة.
وقالت المتحدثة إنّ “الرحلة أقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان” في الأردن، ضمن الجسر الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية ألغت في وقت سابق، رحلات “طائرات الرحمة” من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية بعد تعطيل ميليشيات الحوثي الجسر الجوى الذي أطلقه تحالف دعم الشرعية كمبادرة إنسانية.
وفي 3 فبراير أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الانقلابيين، تقل مرضى يمنيين لتلقى العلاج فى الخارج، بأول رحلة في إطار جسر جوى لإجلاء مرضى يمنيين، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي إلى عمّان.
إلى ذلك ذكر بيان أممي أن الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوى الطبي، والتي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية، تألفت من 30 شخصاً، إضافة لمرافقيهم، من صنعاء إلى عمّان.
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