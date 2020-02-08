5 جلسات تناقش الاستثمار وصناعة المحتوى ومستقبل السينما بالسعودية

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برودإكس السعودية)، في فندق فيرمونت الرياض خلال 12-13 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه، ويشهد المعرض في دورته الثانية مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من الدول العربية ودول الخليج العربي.

وستنطلق جلسات ورش العمل المصاحبة للمعرض بحسب الرئيس التنفيذي عبير جليح، لمعرض الإنتاج الفني الدولي الثاني، صباح الخميس 13 فبراير وستكون الجلسة الأولى بعنوان (أهمية الاستثمار في الدراما والإنتاج وأهمية الشراكات العربية في صناعة المحتوى والتحديات في صناعة المحتوى المرئي والمسموع على مستوى الوطن العربي)، وفي الجلسة الثانية سيكون الحديث حول (مستقبل صناعة السينما بالسعودية)، والجلسة الثالثة (نظرة عامة عن البث التلفزيوني وإنتاج البرامج في العالم العربي 2019)، أما الجلسة الرابعة (رأي أهم منصات المشاهدة في مستوى الإنتاج الترفيهي في العالم العربي)، أما الجلسة الخامسة فتسلط الضوء على (اتجاهات جديدة في إنتاج قوالب البرامج المسموعة والمرئية) .

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وأضافت الجليح، سيكون لدينا متحدثون بارزون منهم: فجر قاسم، مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، نبيل كازان مستشار ديسكوب بالشرق الأوسط، وعادل ميمن، نائب رئيس المحتوى والتسويق بقناة زي الوان، وأمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام بمصر، والفنانة ميساء مغربي، ونادين أبو سمرة، ووسيم قطان.

وقالت الجليح، إن معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني يأتي ليكون الحدث الأبرز للقاء القنوات الرسمية، والخاصة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، واىستديوهات الصوت والفنانين والمخرجين وكبار المنتجين والموزعين من خلال المعرض.

وأشارت إلى أن المعرض فرصة لشركات الإنتاج الفني وصنّاع المحتوى التلفزيوني والاذاعي والسينمائي والموسيقي، وللفنانين والمخرجين للالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد، بهدف إيجاد صناعة انتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية، مقرها العاصمة الرياض تكون هدف المهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى، وهي فرصة من ناحية أخرى لأصحاب القرار و المستثمرين في قطاع الإنتاج للالتقاء مع اصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برودإكس السعودية).

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