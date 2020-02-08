تنبيه من أمن الطرق بالجوف.. غبار كثيف يحجب الرؤية

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الجوف

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، من غبار كثيف يحجب الرؤية لاسيما على الطرق السريعة في المنطقة.

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وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق في بيان لها: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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