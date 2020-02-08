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شكرا لقرائتكم “تطوير المدينة” تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مسؤولون من 168 دولة يناقشون 6 محاور تنموية حضرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) والمقام في أبو ظبي خلال الفترة 8 – 13 فبراير 2019م، وذلك بمشاركة 168 دولة والذي ينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن.
وتعد منطقة المدينة المنورة نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان ( مدن الفرص .. ربط الثقافة والابتكار )، وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري، لتطبيقها على المدينة المنورة.
ويشار إلى أن الهيئة ستركز في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة، ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة والذي سيتم استعراضه في المنتدى عدداً من المبادرات التنموية والمستدامة والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.
ويعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الاسبوع الحالي بأطلاق 16 اجتماع كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55 % من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية ومع ازدياد عدم تجانس المدن فان للتنوع الثقافي اثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية وإداراتها.
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