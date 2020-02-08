شكرا لقرائتكم خبر عن سكران يعتدي على أشهر مذيع في قناة مذيع الجزيرة القطرية بعد مهاجمة والدته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الإعلامي الفلسطيني جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة القطرية، على هجوم الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم، حيث هاجم الأخير عائلة "ريان" ووالدته.



وكتب وائل غنيم تعليقًا على فيديو نشره يهاجم فيه الأول :" جبت سيرة ماما يا جمال لأنها فشلت تعلمك المروءة يا مناضل الريالات القطرانية".

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سكران يعتدي على أشهر مذيع في قناة الجزيرة القطرية بعد مهاجمة والدته



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فيما رد عليه جمال ريان قائلًا :" جمال ريان صاحب مبدأ ، ومن قادة الرأي في العالم العربي ، لا يقارن بمن يغيرون مبادئهم مثل وائل غنيم "الضائع " وبعدين لا تغلط ، هذا إنذار اخير قبل البلوك".

والناشط المصري وائل غنيم الذي كان يعد من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير 2011، أثار الجدل حوله بعد ظهوره الفترة الأخيرة بشكل مختلف ومتقلب الأراء، ويظهر عاريًا ويشرب المخدرات في فيديوهات يتحدث فيها عن أمور سياسية، وهو الأمر الذي جعل البعض يصفه بأنه مريض نفسي.

جمال ريان صاحب مبدأ ، ومن قادة الرأي في العالم العربي ، لا يقارن بمن يغيرون مبادئهم مثل وائل غنيم "الضائع " وبعدين لا تغلط ، هذا إنذار اخير قبل البلوك @Ghonim https://t.co/ID4ZJovk7J

— جمال ريان (@jamalrayyan) February 8, 2020