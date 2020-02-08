كشفت الفتاة التي تعرّضت لمحاولة اغتصاب واعتداء بالطعن من قبل سائق خاص يعمل لدى والدها منذ أكثر من عامين، تفاصيل جديدة في الواقعة.
وبحسب “سبق”، أكدت الفتاة أنها تفاجأت خلال تواجدها في المركبة مع السائق وهو من الجنسية الباكستانية وبالعقد الثالث من العمر بتغيير المسار المُعتاد للوصول إلى منزل أسرتها بحي الشرائع في مكة المكرمة.
وأوضحت أن السائق الذي كان متعاطياً للمُسكر حاول الاعتداء عليها واغتصابها وسط محاولات منها للدفاع عن نفسها، ليُقدم على طعنها مرتين بالرأس واليد.
وأشارت “الفتاة” إلى أنه سارع إلى أقرب مستوصف خاص بحي الشرائع وقذفها أمام أبوابه بعدما لاحظ النزيف، ومن ثم ترك مركبة والدها أمام منزل الأسرة وعليها آثار دماء وفر هاربا.
يذكر أن الجھات الأمنیة قد تمكنت من القبض على الجاني وأحالته إلى الجھات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة اغتصاب وطعن ودماء.. فتاة تروي تفاصيل مؤلمة عن ما حدث داخل سيارة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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