فضحتها الترقية.. قرار هام من الصحة بشأن ممرضة سعودية في جدة

وجهت مديرية الشؤون الصحية في جدة بطي قيد ممرضة سعودية، وتطبيق اللائحة التنفيذية بحقها؛ بعد أن تبين أثناء فحص طلب ترقيتها تصغير سنها بـ10 سنوات، ما مكنها من الاستمرار في عملها، رغم أنها تستحق التقاعد منذ 10 سنوات.

وحسب “عكاظ” بررت إدارة التواصل والعلاقات العامة بصحة جدة الأمر بخطأ تقني حدث أثناء إدخال تاريخ الميلاد، مبينة أنه يتم حاليا التحقيق مع جهة عمل الممرضة عن أسباب الخطأ في تاريخ الميلاد، الذي نتج عنه عدم طي قيدها في وقته.

وأوضحت أن تاريخ ميلاد الممرضة المُدخل في النظام الإلكتروني للوزارة كان 1/7/1382، وحين تم طلب الترقية لها في 7/5/1441، وأثناء إجراءات التدقيق والمطابقة اتضح أن تاريخ ميلادها الصحيح هو 1/7/1372.

وأشارت إلى أنه تم تصحيح وضعها وإنهاء خدماتها لبلوغها السن النظامي للتقاعد اعتبارا من 13/5/1441.