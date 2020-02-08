نفوق قعود بعد وضع شريحة الترقيم.. ومالكه يطالب بتعويض خيالي

طالب المواطن عبد الرحمن عسير المطيري بتعويض مالي 200 ألف ريال بعد نفوق حوار “قعود” لم يتجاوز الشهرين من عمره.

ويبرر المطيري هذا الطلب بدعوى أن “القعود” نفق بعد وضع شريحة إلكترونية لهن من مندوب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويروي المطيري جانبًا من التفاصيل، حيث يقول إنه بعد تواصل مع إحدى المنشآت البيطرية الخاصة بالترقيم بعد تسجيل اسمه، وفقًا لما أوردته صحيفة المدينة.

ويسهب: ” حضر الدكتور البيطري محمد أحمد حسن لموقع الإبل، وعند وضع شريحة الترقيم، نفق “العقود” بعد عشرين دقيقة من عملية الترقيم، مؤكدًا أن ابله سليمة ولا تعاني من أيّ أمراض، كما أنها من سلالة جيدة.

من جهته، أكد الدكتور البيطري محمد حسن الحادثة، ولم ينفي صحة أقوال المطيري.

وسرد الدكتور: “بعد ترقيم الحوار “قعود” تم تركه في الشبك، وبعد ذلك تلقينا اتصالًا من قبل المطيري يخبرنا من خلال بأن الحوار قضى.

وتابع: ” رجعنا لمكان وجود الأبل، ووجدنا الحوار خارج الشبك، ولا يوجد آثار جروح أو نزيف والحوار “قعود”.