السعودية اليوم / جهود إدارة الأمن والسلامة بأمانة الشرقية خلال الشهر الماضي



الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهود الإدارة العامة للأمن والسلامة في وكالة الخدمات، خلال شهر جمادى الأول الماضي، التي تهدف لتعزيز الدور الرقابي والحد من المخالفات.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الإدارة العامة للأمن والسلامة ضبطت خلال تلك الفترة العديد من المخالفات في الواجهة البحرية بالدمام، وعدد من الباعة الجائلين ومنع افتراش الطرقات، كما جرى مصادرة 1526 قطعة من الألعاب وإتلاف 308 أكياس من الحلويات الغير صالحة، وإعادة 25 طفلاً تائهاً وتسليمهم لذويهم, ورصد عدد من المتنزهين المخالفين وتحويلهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم نتيجة عدم التجاوب في اتباع التحذيرات القانونية.

وأضاف المهندس مغربل أن الإدارة وفّرت عدداً من أفراد الأمن لتأمين حركة سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام على مدار الساعة، إضافة لتنظيم الحركة المرورية لتأمين حركة المركبات وتسهيل دخول وخروج المتسوقين، من خلال تأمين أفراد أمن ودوريات، ومساندة سوق الحراج بالدعم برجال أمن لمتابعة مخالفي أنظمة البلدية، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية التي تهدف لتعزيز الدور الرقابي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والجولات الرقابية في العديد من الأماكن.

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16:04ت م

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