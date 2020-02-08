السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تغلق 3 محلات تجارية مخالفة



محايل 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

نفّذت بلدية رجال ألمع أمس, جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 3 محلات تجارية، ومصادرة مواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما سجلت عدداً من المخالفات على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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15:19ت م

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