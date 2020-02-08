السعودية اليوم / هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي



المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) المقام في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020 وينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن بمشاركة 168 دولة.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في المنتدى، التجربة الثرية لمنطقة المدينة المنورة التي تعد نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن، وذلك ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية الذي يعقد بعنوان " مدن الفرص.. ربط الثقافة والابتكار".

وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري لتطبيقها على المدينة المنورة.

وستركز الهيئة في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها مستعرضة بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة.

ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة الذي سيتم عرضه في المنتدى عدداً من المبادرات التنموية والمستدامة التي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم .

ويعد المنتدى الحضري العالمي (WUF10) الذي دشن أعماله الأسبوع الحالي بإطلاق 16 اجتماعاً كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة خاصة أن 55 % من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية ومع ازدياد عدم تجانس المدن فإن للتنوع الثقافي أثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية وإداراتها. // انتهى //

15:17ت م

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