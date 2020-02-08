ماجد ناصر يعدد أسباب الخسارة أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي أن فريقه لم يكن يستحق الفوز أو الخسارة، خلال المباراة التي جمعته بالجزيرة مساء الخميس، في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي.
وكان شباب الأهلي قد خسر أمام الجزيرة بنتيجة 1-2 خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على "استاد راشد" بنادي شباب الأهلي.
وقال ناصر في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "الجزيرة لعب بأسلوب رائع للغاية واستغل أخطاءنا كلاعبين، وتمكن من الاستحواذ على معظم مجريات اللقاء".
وأضاف: "فريق شباب الأهلي كان الأقوى هجوماً في المباريات الأخيرة بالمسابقة، وعليه أن يعود كذلك".
وبهزيمته ضد الجزيرة، يواصل فريق شباب الأهلي المتصدر تعثره في دوري الخليج العربي، وذلك للمباراة الثانية على التوالي.
ويحتل شباب الأهلي المركز الأول بـ36 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجزيرة الوصيف.
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