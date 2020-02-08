شكرا لقرائتكم اللواء اليحيى يحتفل بزواج ابنته بنادي ضباط قوى الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08 بحضور الوزراء وقادة الداخلية والقطاعات العسكرية والأمنية

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