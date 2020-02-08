نصائح مهمة لتخفيض الكولسترول قبل تناول الأدوية

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصائح مهمة لتخفيض مستوى الكولسترول الضار قبل تناول الأدوية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، رداً على تساؤل “كيف أحاول أنزل الكلسترول الضار قبل تناول الدواء؟ بقوله ينصح بما يلي:

نصائح مهمة

تقليل تناول الدهون

الإكثار من الخضراوات والفواكه

إنزال الوزن

إيقاف التدخين

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الابتعاد عن الكحول

تجنب التوتر والقلق

التركيز على الرياضة الهوائية مثل الدراجة،السير، المشي،السباحة…الخ.

أضرار الكولسترول

يذكر أن مضاعفات المستويات المرتفعة من الكولسترول أنه يؤدي إلى الإصابة بمرض التصلب العصيدي (atherosclerosis)، وهو تراكم خطير من كولسترول وترسبات أخرى على جدران الشرايين، وهذه الترسبات، المسماة لويحات، قد تقلل كمية الدم المتدفق في الشرايين.

وإذا كانت الشرايين المصابة هي التي توصل الدم إلى القلب (الشرايين التاجية – coronary arteries)، فيحتمل أن تظهر أوجاع في الصدر (angina) وأعراض أخرى تميز التصلب العصيدي.

وإذا ما تمزقت أو نـُزعت اللويحات المترسبة من جدران الشرايين، فمن الممكن أن تنتج جلطة دموية في مكان المُزق، مما قد يعيق تدفق الدم، أو قد تنفصل الجلطة فتسدّ شرياناً آخر.

ويؤكد الأطباء أن توقف تزويد القلب بالدم يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. أما توقف تزويد الدماغ بالدم فيؤدي إلى الإصابة بسكتة مخيَة.

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