الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ كورونا

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت، عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

Advertisements

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجديدين وهما من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

‌‎‌‎وأضافت الوزارة، أنها تعمل بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.

وكانت الإمارات أعلنت في 29 يناير عن تسجيل أول إصابة في البلاد. وأوضحت في حينه أن المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية من أجل السياحة، مضيفة أن حالتهم الصحية مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







