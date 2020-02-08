السعودية | “قمر الثلج” .. حدثا فلكيا مثيرا خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

تشهد سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حدثا فلكيا مثيرا خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد، وهو ظهور قمر الثلج العملاق، وهو عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.

ويُطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم “القمر العملاق”، ما يعني أنه سيكون واحداً من أضخم أقمار عام 2020، وسيبدو كبيراً بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه، ومع ذلك، يختلف الخبراء حول شروط “القمر العملاق”، وفقاً لمنظمة “EarthSky”.

هذا وسيكون القمر في أشد درجة من الاكتمال عند الساعة 2:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية (ET)، وفقاً لـوكالة “ناسا”.

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من جهته، رأى عالم الفلك ريتشارد نول أن أول “قمر عملاق” لعام 2020 سيظهر في 9 مارس/آذار، ويعرف بدر شهر فبراير باسم “قمر الثلج”، لأن هذا الشهر غالبا ما يشهد أعنف تساقط للثلوج ويأتي في نهاية الشتاء بحسب ما نشرته “سي إن إن”.

إلى ذلك، قال غوردون جونستون، من وكالة ناسا إن القمر “سيبدو ممتلئا لمدة ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الجمعة إلى غاية صباح الاثنين، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع قمرية كاملة”.

كما أضاف أن مدار القمر بيضاوي الشكل وهو ما يجعله يقترب من الأرض ويبتعد عنها خلال مدراه، موضحاً “أن أبعد نقطة في هذا القطع المداري، تسمى الأوج وهي على بعد نحو 405،500 كلم من الأرض في المتوسط.

إلى ذلك، قال “عندما يظهر اكتمال القمر في الحضيض يصبح أكثر إشراقا وأكبر قليلا من اكتمال القمر العادي، وهذا هو المكان الذي نحصل فيه على قمر عملاق”.