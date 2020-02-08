وفاة أول أمريكي بفيروس كورونا القاتل

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد متحدث من السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت وفاة مواطن أمريكي (60 عاماً) إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، ليكون أول أمريكي يموت جراء تفشي الفيروس.

وقال المتحدث باسم السفارة، يمكننا أن نؤكد وفاة مواطن أمريكي 60 عاماً، بعد تشخيص إصابته بالفيروس في مستشفى جينينتان في ووهان بالصين أول أمس الخميس.

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يذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

وأوضح إقليم هوبي الصيني تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الإقليم إلى 699 حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1985 شخصاً في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشي الفيروس.

وبشكل إجمالي، قالت السلطات إنه تم تسجيل 24953 حالة إصابة في هوبي منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1100 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

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