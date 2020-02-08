شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC “لجين عمران“ تنشر فيديو مثير ومخل تعبيرًا عن الانتفاح في السعودية .. والجمهور السعودي : استحي وهذي شقيقتك ترقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقدت المذيعة السعودية لجين عمران، تصرّف الفتاة التي رقصت بطريقة نافرة في إحدى الحفلات في الرياض، والتي قبض عليها وحقّق معها. وقامت عمران بنشر الخبر عبر صفحتها في "تويتر" وكتبت معلّقة: "للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز!".

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مذيعة MBC “لجين عمران“ تنشر فيديو مثير ومخل تعبيرًا عن الانتفاح في السعودية .. والجمهور السعودي : استحي وهذي شقيقتك ترقص



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وأثارت تغريدة عمران موجة من الانتقادات من المغردين السعوديين الذين أطلقوا هاشتاغ بعنوان "اخرسي لجين"، انتقدوا فيه لجين معتبرين أنه "لا يحق لها انتقاد السعوديات في وقت تعيش هي حياتها متحررة من العادات والتقاليد في السعودية، وتقيم حفلات رقص في بيتها وخصوصاً حفلات عيد ميلادها، إضافة إلى أنها ترتدي ملابس ضيقة تظهر تفاصيل جسدها أكثر من الفتاة التي كانت ترقص".

ولم يتوقف الامر عند لجين بل طالت الانتقادات شقيقتها أسيل ونشروا صوراً لها ومقاطع فيديو وهي تتدرب مع مدرب على رقص التانغو وتساءلوا "هل انتقاد لجين يشمل شقيقتها أسيل أيضاً!".

من جهة أخرى، احتفلت لجين بعيد ميلادها الٓ42 وحضّرت لها إحدى شركات العقار في أبوظبي مفاجأة حيث كانت ذاهبة لاستلام شقّتها الجديدة فأحضروا لها عائلتها من البحرين لتحتفل معهم بعيد ميلادها.