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عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول في شركة "أرامكو السعودية" عملاق النفط العالمي، اليوم الجمعة، أن الشركة تعرّضت لهجمات خطيرة في الفترة الماضية.

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هجمات دقيقة تستهدف ارامكو السعودية .. والسلطات تعترف وتصفها بالضربات “الخبيثة والمدمرة“



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وقال خالد الحربي، كبير مسؤولي أمن المعلومات في "أرامكو"، إن الشركة شهدت زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية منذ الربع الأخير من عام 2019.

وأضاف "الحربي" في تصريحات لوكالة"رويترز"، هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية، ونجحنا في منع هذه الهجمات في مراحلها الأولى.

وأردف قائلًا إن نمط الهجمات السيبرانية دوري، ونرى أن الحجم يزداد، وأظن أن هذا الاتجاه سيستمر، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول مَن يقف وراء الهجمات، بحسب "رويترز".

وأشار "الحربي"؛ إلى أنه كانت هناك محاولات للتسلل إلى "أرامكو" عبر برمجيات خبيثة (Emotet)، وهو برنامج ضار نشط على مستوى العالم، لكن تمّ منعه بنجاح.

وكانت "أرامكو" قد تعرَّضت لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها في أغسطس/آب 2012م، عندما تسبّب هجوم فيروس "شمعون"؛ في إتلاف نحو 30 ألف جهاز كمبيوتر، وكان يهدف إلى إيقاف إنتاج النفط والغاز في المملكة.

ويأتي الهجوم السيبراني بالتزامن مع الهجمات الصاروخية، حيث أعلنت الميليشيات الحوثية الشهر الماضي، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" بصواريخ وطائرات مسيرة.