المريخي يرد على منتقدي قرار اعتزاله الشعر الغنائي

قال الشاعر السعودي خالد المريخي إن أجمل قرار اتخذه بحياته هو قرار اعتزاله الشعر الغنائي، وأنه في حالة أفضل بعد هذا القرار، ورد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، على أحد المعترضين على قرار اعتزاله، بأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف المريخي في رده على منتقدي قرار اعتزاله، أنه بخير ونعمة على كل الأصعدة، اجتماعياً، ومالياً، ونفسياً، وصحياً، قائلاً: “والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”.

واستشهد المريخي بقول الله تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث}، لافتا أنه يتكلم بهذا الموضوع من باب التحدث بالنعمة التي وجدها.

وكان الشاعر المعتزل خالد المريخي، قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك في رمضان الماضي خلال زيارته لبيت الله الحرام، وفقاً لصحيفة صدى الإلكترونية.

يُشار إلى أن المريخي (45 عاماً)، يعد من أبرز الشعراء الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث كانت له ثلاثة دواوين صوتية وديوان مقروء، إلى جانب تعاونه مع عدد من المطربين