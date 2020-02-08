شهدت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم السبت 8 فبراير 2020، استقرارا ملحوظا، حيث واصل سعر الصرف استقراره أمام غالبية أسعار العملات الأجنبية، وسجل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

وجاءت أسعار العملات مقابل الريال السعودي كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 4.10 ريال سعودي

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الجنيه الإسترليني: 4.83 ريال سعودي

الجنيه المصري : 0.2378 ريال سعودي

الدينار الأردني : 5.2912 ريال سعودي

ومن أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام ومعرفة كم سعر الريال السعودي الان بشكل خاص، وذلك من قبل المستثمرين والمواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى.