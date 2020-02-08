السعودية توضح حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا في المملكة

كشف وزير الصحة السعودي،" توفيق بن فوزان الربيعة"، حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية، في ظل الأنباء المتداولة حول اكتشاف حالات في المملكة مؤخرا.

وأكد في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" أمس الجمعة، خلو السعودية من أي إصابة بالفيروس القاتل داخل المملكة، وعدم تسجيلها أي إصابة حتى الآن.

وقال الربيعة: "نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يحدث لبسا عند البعض.. جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد".

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وتأتي تصريحات الوزير على خلفية الأنباء المتداولة التي زعمت الاشتباه بتسجيل حالات إصابة بفيروس القاتل، الذي حصد مئات الأرواح في الصين، فيما انتشر في عشرات الدول حول العالم.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت، قد أعلنت أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا في الصين الرئيسي وصلت إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق وأكثر من 34 ألف إصابة.