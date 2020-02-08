الحصيني يحذر سكان 7 مناطق من «كشتة السبت»

توقَّع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أن تكون هناك رياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، موضحًا أنه لا ينصح بالكشتة اليوم، كما طالب قائدي المركبات بتوخي الحذر.

كما توقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان.