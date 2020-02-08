ضبط 227 مخالفة بمنشآت تجارية‎ بالرياض خلال أسبوع

‪ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 227 مخالفة خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على منشآت تجارية متنوعة الأنشطة؛ للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات النظامية، وشملت الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف السيالي أن الحملات تستهدف ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات بلغت «1829» زيارة تفتيشية.

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ودعا السيالي المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معاً للرصد» من خلال الأجهزة الذكية أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات.

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