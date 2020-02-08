أمير مكة يوجه بإغلاق مطعم ومقهى تصدر عنه أصوات موسيقى مزعجة بحي سكني

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة منطقة مكة المكرمة بإغلاق مطعم ومقهى تصدر عنه أصوات الموسيقي داخل حي سكني، وإحالة مالكه للجهات المختصة.
وانتشر مقطع فيديو تم تصويرة من قبل مواطن قريب من المطعم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر فيه المواطن أن أصوات الموسيقي سببت لهم إزعاجًا، وفي ليله الجمعة وبالقرب من أحد المساجد الشهيرة.
وعقب انتشار المقطع، الذي اشتكى من خلال المواطن من الإزعاج؛ بسبب أصوات الموسيقى وتأثيرها عليه وعلى أسرته، وجَّه أمير المنطقة الشرطة بإغلاق المطعم والمقهى، وإحالة مالكه للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.
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