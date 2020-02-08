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عملية ناجحة لطفل خديج عمره 12 يومًا في الخرج‬

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أجرى أطباء مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج عملية جراحية ناجحة لطفل خديج يبلغ من العمر 12 يومًا ويزن 1200 جرام.

وكان الطفل يعاني من انتفاخ في البطن والتهاب الغشاء المساريقي نتيجة تهرؤ وثقب بالأمعاء الدقيقة.

وأوضح مدير المستشفى «عايض بن حمود العصيمي» أن العملية التي أشرف عليها الاستشاري الدكتور «أكرم الجبوري»، استقرت حالة الطفل بعدها ووضعه الآن متحسن .

وأضاف أن الخدمات الطبية في المستشفى بشكل خاص وفي المجال الطبي في المملكة بشكل عام في تطور وإنجازات طبية توافق رؤية 2030 مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة ولوزير الصحة ولمدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على توفير الإمكانيات والكوادر الطبية .

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