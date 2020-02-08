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شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي الشرقية.. سحب رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تستمر حتى الساعة الـ11 مساء
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهاً للمنطقة الشرقية لاستمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية، تستمر حتى الـ ١١ مساء.
وأوضح نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة، أن الحالة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية.
وتشمل الحالة الجوية معظم محافظات المنطقة “الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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